Глава представительства ЕС в Азербайджане: Гендерный дисбаланс в итоге приводит к торговле людьми

© Report https://report.az/storage/news/b9b7d8868672270ce67c48ef81f4ee82/a60d26fe-63b9-4884-85ee-32c51fbcbc8e_292.jpg

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Большую часть населения Азербайджана составляет молодежь. И если в развитых странах, а также в Азербайджане, не решится проблема отбора между мальчиками и девочками, будущие поколения будут от этого страдать".

Как сообщает Report, об этом глава представительства Европейского союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас сказал на презентации проекта Национального плана деятельности по предотвращению полового отбора на основании гендера и принятия соответствующих ответных мер.

По его словам, главное быстро решить проблему: "Нужно найти причины и подготовить пути выхода. Многие объясняют большее желание иметь мальчика в семье традициями, исходящими из истории. Если страна двигается в сторону современности, почему эта проблема сохраняется?! Если будут меры по наказанию такого рода случаев, такие люди будут находить различные пути решения".

К. Янкаускас добавил, что гендерный дисбаланс в итоге приводит к торговле людьми: "Нет необходимости скрывать проблему. Важно говорить откровенно и найти в какой форме решить проблему. Когда Национальный план деятельности будет готов, следует принять соответствующие шаги. Как Евросоюз мы сделаем все возможное, чтобы помочь добиться баланса".