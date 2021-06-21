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Генпрокуратура займется подозреваемыми в лжеинвалидности 266 лицами

Генпрокуратура займется подозреваемыми в лжеинвалидности 266 лицами Наряду с продолжением работы по обеспечению прозрачности и объективности в области оценки инвалидности, принимаются меры в отношении тех, кто допускает беззакония в этой области, создавая условия для необоснованных назначений инвалидности.
Социальная защита
21 июня 2021 г. 14:05
Генпрокуратура займется подозреваемыми в лжеинвалидности 266 лицами

Наряду с продолжением работы по обеспечению прозрачности и объективности в области оценки инвалидности, принимаются меры в отношении тех, кто допускает беззакония в этой области, создавая условия для необоснованных назначений инвалидности.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана.

19 сотрудников Аппарата Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации и медико-социальных экспертных комиссий были освобождены от занимаемых должностей за грубые нарушения при исполнении трудовых обязанностей. Документы представлены в соответствующие органы для дачи правовой оценки. В отношении 11 сотрудников экспертных комиссий, не принявших объективных решений в ходе оценки инвалидности и ограничения возможностей здоровья, были приняты меры дисциплинарного взыскания.
Таким образом, были приняты серьезные меры в отношении 30 ответственных сотрудников Агентства, совершивших незаконные действия при оценке инвалидности.

Также в целях расследования фактов фальсификации документов в Генеральную прокуратуру для правовой оценки были представлены документы об инвалидности 266 лиц.

В связи с незаконными действиями бывших председателей медико-социальных экспертных комиссий № 5 и 7 Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Бывшему председателю медико-социальной экспертной комиссии № 5 Катибу Мамедову и другим лицам предъявлены обвинения по статьям 308.1, 311.3.3, 313 и 320 УК Азербайджана.

Орудж Мамедов, занимавший должность председателя медико-социальной экспертной комиссии № 7, признан виновным по статьям 311.2 и 312-1.1 УК Азербайджана. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Saxta əlilliklə bağlı 266 şəxsin sənədləri Baş Prokurorluğa göndərilib

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