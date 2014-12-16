Фуад Алескеров: В центры службы ASAN поступило более 3,5 миллионов обращений

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Служба ASAN пользуется особой симпатией во многих странах мира. Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджана Фуад Алескеров в своем выступлении на I Общереспубликанском форуме добровольцев ASAN, проходящем в Центре Гейдара Алиева в Сабирабаде. Он отметил, что в центры службы поступило более 3,5 миллионов обращений. От также отметил особую роль добровольцев в удовлетворении этих обращений.

Отметим, что на церемонии открытия I Общереспубликанского форума добровольцев ASAN принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.