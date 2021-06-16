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Фонд YAŞAT: Еще 4 ветерана, отправленные в Турцию на лечение, вернулись на родину

Фонд YAŞAT: Еще 4 ветерана, отправленные в Турцию на лечение, вернулись на родину Еще 4 ветерана (гази), получивших тяжелые ранения в ходе Отечественной войны (гази) и отправленных в Турцию при посредничестве Фонда YAŞAT на лечение, вернулись на родину:
Социальная защита
16 июня 2021 г. 13:41
Фонд YAŞAT: Еще 4 ветерана, отправленные в Турцию на лечение, вернулись на родину

Еще 4 ветерана (гази), получивших тяжелые ранения в ходе Отечественной войны (гази) и отправленных в Турцию при посредничестве Фонда YAŞAT на лечение, вернулись на родину:

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг граждан и социальным инновациям при президенте, процедура лечения в Турции Мамедзаде Арифа Махир оглу, Ибрагимова Кямрана Джейхун оглу, Байрамова Рахула Мардан оглу, Исламова Вусала Ислам оглу уже успешно завершена.

Фонд также предоставил лекарственные средства, предназначенные для их лечения в ближайшие месяцы.

В настоящее время с учетом заключения местных и привлеченных Фондом YAŞAT в нашу страну из Турции врачей, в братской стране продолжается процесс обследования, лечения и реабилитации еще 61 пациента.

Фонд YAŞAT будет контролировать лечение наших гази до полного его завершения.

Для обращения в Фонд YAŞAT и ознакомления с деятельностью Фонда можно воспользоваться порталом yashat.gov.az.

Ссылка для ознакомления с отчетностью фонда: https://yashat.gov.az/report/tableau.

Также функционирует колл-центр Фонда 8110.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəyə göndərilən daha 4 qazimiz sağalaraq Vətənə geri dönüb

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