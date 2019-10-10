Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы на лечение отца Мубариза Ибрагимова

Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы на лечение отца Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова - Агакерима Ибрагимова.

Об этом муганскому бюро Report сообщил сын Агакерима Ибрагимова - Рашад Ибрагимов.

По его словам, сегодня А.Ибрагимов был выписан из Центральной клинической больницы, где перенес операцию на сердце, и отправлен в родное село Алиабад Билясуварского района.

"Лечение отца будет продолжено вне больницы. Сейчас он чувствует себя хорошо, нормально питается и ходит. Расходы на лечение отца взял на себя Фонд Гейдара Алиева", - сказал Р.Ибрагимов.

Отметим, что неделю назад А.Ибрагимов перенес операцию на сердце.