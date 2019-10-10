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Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы на лечение отца Мубариза Ибрагимова

Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение отца Мубариза Ибрагимова

Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы на лечение отца Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова - Агакерима Ибрагимова.

Об этом муганскому бюро Report сообщил сын Агакерима Ибрагимова - Рашад Ибрагимов. 

По его словам, сегодня А.Ибрагимов был выписан из Центральной клинической больницы, где перенес операцию на сердце, и отправлен в родное село Алиабад Билясуварского района. 

"Лечение отца будет продолжено вне больницы. Сейчас он чувствует себя хорошо, нормально питается и ходит. Расходы на лечение отца взял на себя Фонд Гейдара Алиева", - сказал Р.Ибрагимов. 

Отметим, что неделю назад А.Ибрагимов перенес операцию на сердце.  

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