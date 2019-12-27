Фонд Гейдара Алиева предоставляет малообеспеченным семьям праздничные подарки

По случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Фонд Гейдара Алиева предоставляет получающим адресную социальную помощь малообеспеченным семьям по республике праздничные подарки.

Как сообщает Report, в рамках проекта, реализуемого по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, с 21 декабря сотрудники Фонда и волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" раздают малообеспеченным семьям по республике праздничные подарки.

Отметим, что праздничные подарки, состоящие из различных продовольственных товаров, до 28 декабря будут розданы получающим адресную социальную помощь семьям по всем районам и городам.