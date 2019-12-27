 Наверх

Фонд Гейдара Алиева предоставляет малообеспеченным семьям праздничные подарки

Фонд Гейдара Алиева предоставляет малообеспеченным семьям подарки

По случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Фонд Гейдара Алиева предоставляет получающим адресную социальную помощь малообеспеченным семьям по республике праздничные подарки.

Как сообщает Report, в рамках проекта, реализуемого по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, с 21 декабря сотрудники Фонда и волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" раздают малообеспеченным семьям по республике праздничные подарки.

Отметим, что праздничные подарки, состоящие из различных продовольственных товаров, до 28 декабря будут розданы получающим адресную социальную помощь семьям по всем районам и городам.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!