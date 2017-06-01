Фонд Гейдара Алиева организовал очередное мероприятие для детей

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Фонд Гейдара Алиева организовал очередное праздничное мероприятие для детей.

Как передает Report, на мероприятии по случаю Международного дня защиты детей – 1 июня также присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Мероприятие, прошедшее в лагере отдыха детского дома №1 города Баку в поселке Шувялан Хазарского района, также было знаменательно переездом воспитанников детского дома в летний лагерь и открытием сезона.

В исполнении детей прозвучали песни, были представлены танцы. Лейла Алиева присоединилась к детям и станцевала вместе с ними. Одним из самых запомнившихся моментов стало исполнение вместе танца "Яллы".

Мероприятие продолжилось за чайным столом. Лейла Алиева побеседовала с детьми, интересовалась впечатлениями о мероприятии, было сделано фото на память.

В детском доме №1 воспитываются 120 детей в возрасте от 3-х до 18-ти лет. Лагерь построен в 2006 году Фондом Гейдара Алиева, в 2013 году здесь произвели капитальный ремонт, были построены современный стадион, бассейн, созданы прекрасные условия для организации досуга детей.

Обеспечение прав ребенка является одним из приоритетных направлений осуществляемой в нашей стране государственной политики. Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева оказывает всестороннюю поддержку для успешной реализации данной политики.

В завершении мероприятия детям и летнему лагерю были вручены подарки.