Еще одна миссия Всемирного банка прибудет завтра в Азербайджан

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Завтра начинается визит в Азербайджан очередной миссии Всемирного банка (ВБ).

Как сообщает Report, миссию возглавит специалист ВБ по социальному развитию Роберт Вробел.

Основной целью визита является обсуждение вопросов, связанных с использованием дополнительных средств, выделенных в рамках "Проекта улучшения условий жизни и расширения экономических возможностей вынужденных переселенцев". Объем дополнительного финансирования составил 50 млн долларов.

По информации, запланированы встречи миссии с представителями Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, министерства юстиции, министерства экономики и министерства финансов.

Отметим, что 4 апреля прошлого года в Баку прибыла миссия под руководством специалиста ВБ по социальному развитию Мишель Ребосио для окончательного обсуждения и подписания соглашения по проекту.

Напомним, что Всемирный банк в 2011 году выделил 50 млн долларов на реализацию первого этапа проекта.