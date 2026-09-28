Еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для реабилитации

По инициативе Агентства социальных услуг еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для оказания социально-психологических реабилитационных услуг.

Как сообщает Report, в рамках 10-дневной программы в Габалинском детском реабилитационном центре дети получат медицинские и социально-психологические реабилитационные услуги.

Для них проведут индивидуальные психологические консультации, групповые терапии, занятия йогой и танцевальной терапией. Также дети смогут воспользоваться лечебным массажем, лечебным бассейном и ваннами, арт-терапией и другими реабилитационными услугами.

Кроме того, для них организуют экскурсии к историческим местам и в музеи Шеки и Шамахы.

За прошедший период Агентство социальных услуг привезло в Азербайджан около 500 детей и молодых людей из Украины и обеспечило их социально-психологическими реабилитационными услугами.