Еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для реабилитации
- 28 сентября, 2026
- 18:35
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По инициативе Агентства социальных услуг еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для оказания социально-психологических реабилитационных услуг.
Как сообщает Report, в рамках 10-дневной программы в Габалинском детском реабилитационном центре дети получат медицинские и социально-психологические реабилитационные услуги.
Для них проведут индивидуальные психологические консультации, групповые терапии, занятия йогой и танцевальной терапией. Также дети смогут воспользоваться лечебным массажем, лечебным бассейном и ваннами, арт-терапией и другими реабилитационными услугами.
Кроме того, для них организуют экскурсии к историческим местам и в музеи Шеки и Шамахы.
За прошедший период Агентство социальных услуг привезло в Азербайджан около 500 детей и молодых людей из Украины и обеспечило их социально-психологическими реабилитационными услугами.