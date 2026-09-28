Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для реабилитации

    Социальная защита
    • 28 сентября, 2026
    • 18:35
    Еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для реабилитации

    По инициативе Агентства социальных услуг еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для оказания социально-психологических реабилитационных услуг.

    Как сообщает Report, в рамках 10-дневной программы в Габалинском детском реабилитационном центре дети получат медицинские и социально-психологические реабилитационные услуги.

    Для них проведут индивидуальные психологические консультации, групповые терапии, занятия йогой и танцевальной терапией. Также дети смогут воспользоваться лечебным массажем, лечебным бассейном и ваннами, арт-терапией и другими реабилитационными услугами.

    Кроме того, для них организуют экскурсии к историческим местам и в музеи Шеки и Шамахы.

    За прошедший период Агентство социальных услуг привезло в Азербайджан около 500 детей и молодых людей из Украины и обеспечило их социально-психологическими реабилитационными услугами.

    Еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для реабилитации
    Еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для реабилитации
    Еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для реабилитации
    Еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для реабилитации
    Еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для реабилитации
    Еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для реабилитации
    Еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для реабилитации
    Еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для реабилитации
    Еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для реабилитации
    Еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для реабилитации
    Еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для реабилитации
    Еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для реабилитации
    Еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для реабилитации
    Еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для реабилитации
    Еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для реабилитации
    Еще 30 детей из Украины привезли в Азербайджан для реабилитации

    Российско-украинский конфликт Азербайджано-украинские отношения
    Фото
    Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya xidmətlərinə cəlb olunmaları üçün Azərbaycana gətirilib
    Фото
    Azerbaijan brings 30 more Ukrainian children for rehabilitation
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    22:32

    США поставили Румынии первые девять десантных машин-амфибий

    Другие страны
    22:29
    Фото

    Азербайджанские тяжелоатлеты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали на чемпионате мира

    Индивидуальные
    22:22
    Фото

    В рамках ГА ООН поднят вопрос о праве на возвращение западных азербайджанцев - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    22:17

    Этан Мбаппе дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов

    Футбол
    22:08
    Фото
    Видео

    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы

    Внутренняя политика
    21:56

    Al Hadath: Иран согласился приостановить обогащение урана

    В регионе
    21:43
    Фото
    Видео

    "Места памяти Западного Азербайджана": Село Агбулаг входило в состав Гёйчинского магала

    Внутренняя политика
    21:41
    Фото
    Видео

    В рамках учений "Сила единства – 2026" успешно выполнены задачи по кибербезопасности

    Армия
    21:28
    Фото

    Азербайджан и Иран обсудили перспективы реализации совместных инфраструктурных проектов

    Внешняя политика
    Лента новостей