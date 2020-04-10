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Еще 10 000 безработных получили единовременную выплату

​Еще 10 000 безработных получили единовременную выплату

Министерство труда и социальной защиты населения перечислило единовременные выплаты в филиалы банков и почтовые отделения для еще 10 000 безработных.

Как сообщил Report глава пресс-службы министерства Фазиль Талыблы, люди, которым начислены выплаты, получают SMS.

"Получив сообщение, они должны получить разрешение на выход из дома, обратиться в любое почтовое отделение, если в SMS написано ООО "Азерпочт", если в SMS говорится о банке - в любое отделение банка с ID-картой и получить денежные средства.

Cо вчерашнего дня безработные начали получать единовременные выплаты. Вчера их получили 10 тыс. человек", - сказал Ф.Талыблы.

Выплаты людям, зарегистрированным как безработные, будут продолжаться ежедневно, отметил он.

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