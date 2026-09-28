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    Эльчин Сулейманов: Проект SosialLab внесет вклад в реальную экономику

    Социальная защита
    • 28 сентября, 2026
    • 11:05
    Эльчин Сулейманов: Проект SosialLab внесет вклад в реальную экономику

    Проект SosialLab внесет вклад в реальную экономику.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты Эльчин Сулейманов.

    По его словам, Национальная обсерватория в предыдущие годы подписала меморандумы о сотрудничестве с ведущими высшими учебными заведениями Азербайджана, и продуктивное сотрудничество продолжается/

    "В этом году мы начинаем научно-исследовательский проект SosialLab. В рамках которого мы нацелены на развитие аналитических и исследовательских навыков молодых исследователей из 11 высших учебных заведений", - сказал он.

    Сулейманов отметил, что участникам будут предоставлены тренинги, поддержка в проведении опросов, и через два месяца полученные аналитические работы будут рассмотрены экспертами.

    "Лучшие аналитические работы мы направим на международный уровень, в научные издания, индексируемые в базах Scopus и Web of Science. Все расходы, все корректировки Обсерватория берет на себя. Мы планируем опубликовать лучшие 3 из 11 работ в этих журналах, остальные также направить в международные издания и на конференции, а также издать сборник тезисов этих 11 исследовательских работ", - добавил он.

    Эльчин Сулейманов SosialLab
    Elçin Süleymanov: "SosialLab" layihəsi real iqtisadiyyata töhfə verəcək
    SosialLab project to contribute to real economy, Azerbaijani official says
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