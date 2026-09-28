Эльчин Сулейманов: Проект SosialLab внесет вклад в реальную экономику

Проект SosialLab внесет вклад в реальную экономику.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты Эльчин Сулейманов.

По его словам, Национальная обсерватория в предыдущие годы подписала меморандумы о сотрудничестве с ведущими высшими учебными заведениями Азербайджана, и продуктивное сотрудничество продолжается/

"В этом году мы начинаем научно-исследовательский проект SosialLab. В рамках которого мы нацелены на развитие аналитических и исследовательских навыков молодых исследователей из 11 высших учебных заведений", - сказал он.

Сулейманов отметил, что участникам будут предоставлены тренинги, поддержка в проведении опросов, и через два месяца полученные аналитические работы будут рассмотрены экспертами.

"Лучшие аналитические работы мы направим на международный уровень, в научные издания, индексируемые в базах Scopus и Web of Science. Все расходы, все корректировки Обсерватория берет на себя. Мы планируем опубликовать лучшие 3 из 11 работ в этих журналах, остальные также направить в международные издания и на конференции, а также издать сборник тезисов этих 11 исследовательских работ", - добавил он.