Эльман Мехдиев: Финансирование всех трудовых пенсий в этом году завершилось досрочно

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) преждевременно завершил финансирование всех трудовых пенсий по 2015 году.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель фонда Эльман Мехдиев.

Рассказывая о финансовых показателях фонда, Э.Мехдиев добавил, что по итогам текущего года фонд не имеет никаких задолженностей по ежемесячным пенсионным выплатам и поступающие в настоящее время социально-страховые взносы направляются на создание дополнительных финансовых резервов для следующего года.