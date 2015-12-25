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    Эльман Мехдиев: Финансирование всех трудовых пенсий в этом году завершилось досрочно

    Фонд не имеет никаких задолженностей по ежемесячным пенсионным выплатам

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) преждевременно завершил финансирование всех трудовых пенсий по 2015 году. 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель фонда Эльман Мехдиев. 

    Рассказывая о финансовых показателях фонда, Э.Мехдиев добавил, что по итогам текущего года фонд не имеет никаких задолженностей по ежемесячным пенсионным выплатам и поступающие в настоящее время социально-страховые взносы направляются на создание дополнительных финансовых резервов для следующего года. 

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