Министерство: Единовременные выплаты получили свыше 16 тысяч наследников шехидов

На очередном заседании комиссии, действующей при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, было принято решение о выдачи единовременных выплат 881 наследнику 581 шехида.

Как сообщили Report в министерстве, ведутся соответствующие работы по перечислению единовременных выплат на банковские счета наследников шехидов в ближайшие дни. После перевода средств на счета, они получат соответствующее сообщение на мобильные телефоны.

Отметим, что в соответствии с указами главы государства от 19 апреля 2018 года и 28 января 2019 года, было установлено право 12 268 наследников шехидов на получение единовременных выплат. На сегодняшний день принято решение о выдачи единовременных выплат 16 394 наследникам 11 067 шехидов.

Таким образом, реализация программы выполнена на 90,2%.