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Единая электронная база кадровых ресурсов собрана в ƏMAS

Единая электронная база кадровых ресурсов собрана в ƏMAS В Подсистеме труда и занятости (ƏMAS) создана единая электронная база кадровых ресурсов страны.
Социальная защита
24 сентября 2024 г. 12:29
Единая электронная база кадровых ресурсов собрана в ƏMAS

В Подсистеме труда и занятости (ƏMAS) создана единая электронная база кадровых ресурсов страны.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, посвященном изменениям в ƏMAS и трудовом законодательстве, заявила замначальника отдела управления рисками и электронного аудита Государственной инспекции труда, руководитель сектора контроля ƏMAS Айнура Тагиева.

Она отметила, что в системе соискатели смогут напрямую находить вакансии, а работодатели — кандидатов, соответствующих их требованиям. "Граждане и работодатели будут немедленно информироваться о каждой операции", — добавила Тагиева.

Также она сообщила, что Государственная инспекция труда полностью перешла на электронные трудовые договоры в Министерстве и его структурах. Министерство цифрового развития и транспорта также начало использовать этот формат.

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Версия на азербайджанском языке Ölkə üzrə kadr resurslarının vahid elektron bazası ƏMAS-da toplanıb

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