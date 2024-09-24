Единая электронная база кадровых ресурсов собрана в ƏMAS

В Подсистеме труда и занятости (ƏMAS) создана единая электронная база кадровых ресурсов страны.

В Подсистеме труда и занятости (ƏMAS) создана единая электронная база кадровых ресурсов страны.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, посвященном изменениям в ƏMAS и трудовом законодательстве, заявила замначальника отдела управления рисками и электронного аудита Государственной инспекции труда, руководитель сектора контроля ƏMAS Айнура Тагиева.

Она отметила, что в системе соискатели смогут напрямую находить вакансии, а работодатели — кандидатов, соответствующих их требованиям. "Граждане и работодатели будут немедленно информироваться о каждой операции", — добавила Тагиева.

Также она сообщила, что Государственная инспекция труда полностью перешла на электронные трудовые договоры в Министерстве и его структурах. Министерство цифрового развития и транспорта также начало использовать этот формат.