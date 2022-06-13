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Двести инвалидов Отечественной войны были обеспечены автомобилями

Двести инвалидов Отечественной войны были обеспечены автомобилями В рамках мероприятий по обеспечению инвалидов войны автомобилями 50 транспортных средств были предоставлены инвалидам войны в этом году и 200 автомобилей за период после Отечественной войны.
Социальная защита
13 июня 2022 г. 12:05
Двести инвалидов Отечественной войны были обеспечены автомобилями

В этом году инвалидам войны были предоставлены 50 транспортных средств, а после Отечественной войны - 200 автомобилей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства социального обслуживания населения Вугар Бехбудов на пресс-конференции, посвященной обеспечению жильем и автомобилями, социальному обслуживанию семей шехидов и инвалидов войны.

По его словам, 7 400 инвалидов войны были обеспечены автомобилями.

В послевоенный период более 450 семей шехидов и инвалидов войны получили путевки в санатории и медицинские центры, 41 инвалид войны вовлечен в процесс профессиональной реабилитации, а для 60 ветеранов организованы мотивационные занятия.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsindən sonra 200 qazi avtomobillə təmin olunub

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