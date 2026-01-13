Доля социальных расходов в госбюджете составляет 41,1 %
Социальная защита
- 13 января, 2026
- 22:07
Социальные расходы в государственном бюджете составляют 17 миллиардов 146 миллионов манатов.
Как передает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев в программе Hədəf ("Цель") на AzTV
"Доля социально ориентированных расходов в государственном бюджете составляет 41,1 процента", - отметил министр.
Последние новости
22:44
В Газахе легковой автомобиль столкнулся с фурой, есть погибшийПроисшествия
22:44
Трамп призвал американцев и союзников США покинуть ИранДругие страны
22:31
Минэнерго США сохранило двухлетний прогноз по добыче нефти в АзербайджанеЭнергетика
22:30
Лариджани обсудил с премьером Катара протесты в ИранеВ регионе
22:21
Определился очередной четвертьфиналист Кубка Азербайджана по баскетболуКомандные
22:21
Опубликована статистика доходов и расходов ГФСЗ за последние 7 летСоциальная защита
22:17
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили вопросы региональной безопасностиВнешняя политика
22:15
Фото
На Ясамале из-за возгорания автомобиля затруднено движение транспортаПроисшествия
22:07