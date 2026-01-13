Доля социальных расходов в госбюджете составляет 41,1 %

Социальные расходы в государственном бюджете составляют 17 миллиардов 146 миллионов манатов.

Как передает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев в программе Hədəf ("Цель") на AzTV

"Доля социально ориентированных расходов в государственном бюджете составляет 41,1 процента", - отметил министр.