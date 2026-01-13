Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Доля социальных расходов в госбюджете составляет 41,1 %

    Социальная защита
    • 13 января, 2026
    • 22:07
    Социальные расходы в государственном бюджете составляют 17 миллиардов 146 миллионов манатов.

    Как передает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев в программе Hədəf ("Цель") на AzTV

    "Доля социально ориентированных расходов в государственном бюджете составляет 41,1 процента", - отметил министр.

    Dövlət büdcəsində sosial xərclərin çəkisi 41,1 % səviyyəsindədir

    Лента новостей