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    Добровольцы "АSAN Xidmət" будут участвовать в качестве наблюдателей на экзаменах в Азербайджане

    Малейка Аббасзаде: В связи с этим будет подписан договор с ASAN Xidmət

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане с этого года добровольцы "АSAN Xidmət" будут участвовать на экзаменах в качестве наблюдателей.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственной комиссии по приему студентов Малейка Аббасзаде на мероприятии, посвященном награждению учителей-надзирателей комиссии.

    Она отметила, что в  связи с этим будет подписан договор с "ASAN Xidmət": "Они будут участвовать в качестве помощников учителей-надзирателей".

    По словам М.Аббасзаде, в прошлом году во вступительных экзаменах приняли участие более 600 тыс. человек: "Комиссия построила свою деятельность таким образом, чтобы представители общественности могли участвовать на экзаменах. По завершении экзаменационного процесса мы выбираем лучших учителей". 

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