Добровольцы "АSAN Xidmət" будут участвовать в качестве наблюдателей на экзаменах в Азербайджане

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане с этого года добровольцы "АSAN Xidmət" будут участвовать на экзаменах в качестве наблюдателей.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственной комиссии по приему студентов Малейка Аббасзаде на мероприятии, посвященном награждению учителей-надзирателей комиссии.

Она отметила, что в связи с этим будет подписан договор с "ASAN Xidmət": "Они будут участвовать в качестве помощников учителей-надзирателей".

По словам М.Аббасзаде, в прошлом году во вступительных экзаменах приняли участие более 600 тыс. человек: "Комиссия построила свою деятельность таким образом, чтобы представители общественности могли участвовать на экзаменах. По завершении экзаменационного процесса мы выбираем лучших учителей".