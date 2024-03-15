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До конца года на освобожденные территории планируется переселить более 5 тысяч семей

До конца года на освобожденные территории планируется переселить более 5 тысяч семей До конца этого года на освобожденные территории Азербайджана планируется переселить 5 тысяч 171 семью.
Социальная защита
15 марта 2024 г. 11:57
До конца года на освобожденные территории планируется переселить более 5 тысяч семей

До конца этого года на освобожденные территории Азербайджана планируется переселить 5 тысяч 171 семью.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Али Асадов заявил, представляя отчет о деятельности Кабинета министров в 2023 году на пленарном заседании Милли Меджлиса 15 марта.

Премьер-министр напомнил, что по итогам прошлого года на освобожденные от оккупации территории вернулись 1 186 семей (4 691 человек) бывших вынужденных переселенцев.

Али Асадов отметил, что в рамках программы Великое возвращение к 2026 году на родную землю смогут вернуться 34,5 тысяч семей (140 тысяч человек).

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin sonunadək azad olunan ərazilərə 5 min 171 ailə köçürüləcək

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