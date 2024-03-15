Премьер: В Азербайджане совершенствуется система ценообразования на лекарства

В Азербайджане совершенствуется система ценообразования на лекарственные средства.

В Азербайджане совершенствуется система ценообразования на лекарственные средства.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Али Асадов заявил, представляя отчет о деятельности Кабинета министров в 2023 году на пленарном заседании Милли Меджлиса 15 марта.

По его словам, в законодательство в сфере регулирования фармацевтической продукции внесены важные изменения в соответствии с международной практикой: "Упрощен процесс государственной регистрации лекарственных средств, усовершенствована система ценообразования, вводятся электронные рецепты", - сказал он.

А.Асадов отметил, что объемы обеспечения лекарствами в рамках ОМС расширяются, принимаются соответствующие меры по организации местного производства.