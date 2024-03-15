О нас

Премьер: В Азербайджане совершенствуется система ценообразования на лекарства

Премьер: В Азербайджане совершенствуется система ценообразования на лекарства В Азербайджане совершенствуется система ценообразования на лекарственные средства.
Здоровье
15 марта 2024 г. 11:42
Премьер: В Азербайджане совершенствуется система ценообразования на лекарства

В Азербайджане совершенствуется система ценообразования на лекарственные средства.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Али Асадов заявил, представляя отчет о деятельности Кабинета министров в 2023 году на пленарном заседании Милли Меджлиса 15 марта.

По его словам, в законодательство в сфере регулирования фармацевтической продукции внесены важные изменения в соответствии с международной практикой: "Упрощен процесс государственной регистрации лекарственных средств, усовершенствована система ценообразования, вводятся электронные рецепты", - сказал он.

А.Асадов отметил, что объемы обеспечения лекарствами в рамках ОМС расширяются, принимаются соответствующие меры по организации местного производства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: Azərbaycanda dərman vasitələrinə qiymətqoyma sistemi təkmilləşdirilir

Самое читаемое

Назначен новый генеральный директор “Азеригаз
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз"
11 марта 2024 г. 13:14
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
11 марта 2024 г. 09:59
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
11 марта 2024 г. 09:54
Минздрав выявил нарушения в четырех аптеках в Азербайджане
Минздрав выявил нарушения в четырех аптеках в Азербайджане
11 марта 2024 г. 19:27
Макрон: Французские войска будут в Украине
Макрон: Французские войска будут в Украине
15 марта 2024 г. 00:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi