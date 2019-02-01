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    Для совершенствования управления в области усыновления создана рабочая группа

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ С целью исполнения указа президента Азербайджана Ильхама Алиева "О совершенствовании управления в области усыновления" в министерстве труда и социальной защиты населения создана рабочая группа.

    Об этом Report сообщили в министерстве.

    Сообщается, что план рабочей группы утвержден. 

    Согласно плану, рабочая группа подготовит предложения по списку информационных систем и резервов структур, которые будут интегрированы в создаваемую подсистему, поддерживающим мероприятиям и механизмам, стимулирующим усыновление детей, лишенных родительской опеки.

    На первом заседании рабочей группы были обсуждены вопросы создания подсистемы, ведение единого электронного учета взятых на опеку детей и желающих усыновить их лиц, организации контроля над условиями жизни усыновленных детей, усовершенствования соответствующего законодательства и др., сделаны предложения.

    Отметим, что 10 декабря 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании управления в области усыновления".

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