​Дети с синдромом Дауна выступили на мероприятии по случаю дня рождения Гейдара Алиева

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Сегодня при организационной поддержке Молодежного объединения Низаминской районной организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) и Общественного объединения "Забота - во имя здорового поколения" прошло мероприятие по случаю 92-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие председатель Молодежного объединения Низаминской районной организации ПЕА и Общественного объединения "Забота - во имя здорового поколения" Севиндж Абдуллаева, председатель Низаминской районной организации ПЕА, депутат Седагет Велиева, заместитель главы Исполнительной власти Низаминского района Гюльназ Исрафилова и др.

На мероприятии выступили дети Центра реабилитации детей "Гайгы" и Центра реабилитации лиц с синдромом Дауна. Также для детей была организована концертная программа, различные игры, участие клоунов. В завершение детям были вручены подарки.

Отметим, что Общественное объединение "Забота - во имя здорового поколения" учреждено по инициативе Фонда Гейдара Алиева. В общественное объединение входят Центр реабилитации детей "Гайгы" и Центр реабилитации лиц с синдромом Дауна. Центр реабилитации детей "Гайгы", расположенный в Низаминском районе, предусмотрен для детей, больных детским церебральным параличом в возрасте 3-7 лет. Наряду с учебно-воспитательной деятельностью, центр проводит реабилитационные мероприятия. В Центре реабилитации лиц с синдромом Дауна проводится реабилитация детей и подростков, формируются навыки общения, самообслуживания и простой трудовой деятельности, обеспечивается их интеграция в общество. Основной целью объединения является организация медицинского лечения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, их реабилитации, возможности участия во всех сферах общественной жизни наряду с другими гражданами, и проведение соответствующих работ в этом направлении.