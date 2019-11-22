Депутат: В Азербайджане декретный отпуск получают лишь 16% беременных женщин

"В Азербайджане декретный отпуск получает лишь каждая седьмая женщина, готовящаяся стать матерью".

Как сообщает Report, об этом на церемонии открытия "Муниципальной академии по гендерным вопросам" сказал депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

По его словам, сегодня декретный отпуск получают только 16 % женщин: "Остальные 84% женщин не имеют этой возможности, так как они либо в период беременности не работают, либо работают в какой-либо сфере, но числятся безработными. По этой причине решить данный вопрос бывает практически невозможно. Однако в России этот показатель составляет 80, а в Украине 100%. В перечисленных странах признание данных прав возможно по той причине, что женщины проявляют активность и требуют свои права".