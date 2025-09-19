Депутат: Рост насилия в отношении женщин фиксируется во всем мире

Рост насилия в отношении женщин наблюдается по всему миру и особенно тревожными являются сообщения о случаях убийств.

Как сообщает Report, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по делам семьи, женщин и детей заявила депутат Тамам Джафарова.

"Почти каждую неделю мы слышим о новых случаях убийств женщин. К сожалению, жертвами становятся и от рук близких - супругов, родственников. Бывают трагедии, когда сын убивает мать, отец - дочь. Это крайне важный вопрос, который требует обсуждения", - сказала депутат.

Джафарова обратила внимание на то, что в Италии рассматривается вопрос о введении пожизненного заключения за убийство женщин на бытовой почве. По ее мнению, в Милли Меджлисе было бы полезно провести общественные слушания по этой проблеме.