    Депутат: Рост насилия в отношении женщин фиксируется во всем мире

    Социальная защита
    • 19 сентября, 2025
    • 16:35
    Депутат: Рост насилия в отношении женщин фиксируется во всем мире

    Рост насилия в отношении женщин наблюдается по всему миру и особенно тревожными являются сообщения о случаях убийств.

    Как сообщает Report, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по делам семьи, женщин и детей заявила депутат Тамам Джафарова.

    "Почти каждую неделю мы слышим о новых случаях убийств женщин. К сожалению, жертвами становятся и от рук близких - супругов, родственников. Бывают трагедии, когда сын убивает мать, отец - дочь. Это крайне важный вопрос, который требует обсуждения", - сказала депутат.

    Джафарова обратила внимание на то, что в Италии рассматривается вопрос о введении пожизненного заключения за убийство женщин на бытовой почве. По ее мнению, в Милли Меджлисе было бы полезно провести общественные слушания по этой проблеме.

    Лента новостей