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Депутат предложила льготы для родителей с детьми до 3 лет

Депутат предложила льготы для родителей с детьми до 3 лет 16:20
Социальная защита
11 июня 2025 г. 16:40
Депутат предложила льготы для родителей с детьми до 3 лет

В Азербайджане необходимо разработать механизмы гибкого и сокращенного рабочего режима для родителей детей в возрасте до 3 лет, а также предусмотреть законодательно регулируемую возможность дистанционной работы для ряда должностей.

Как сообщает Report, с таким предложением выступила депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым на заседании парламентского комитета по науке и образованию.

По ее словам, у детей, отправленных в детский сад в раннем возрасте, наблюдается повышение уровня гормона стресса (кортизола), что может привести к долгосрочным эмоциональным и поведенческим проблемам.

"К сожалению, из-за рабочего графика и жизненных обстоятельств родители часто вынуждены рано отдавать детей в детский сад. Это стрессовая, шумная и чужая среда для младенцев. Во многих странах применяется поэтапная адаптация к детскому саду, и этому вопросу уделяется серьезное внимание".

Йылдырым подчеркнула необходимость поощрения домашнего ухода, усиления программ поддержки нянь и семей, а также индивидуального подхода к адаптации в детских учреждениях с учетом психоэмоционального состояния ребенка.

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Версия на азербайджанском языке Deputat 3 yaşa qədər övladı olan valideynlərə güzəşt olunmasını təklif edib

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