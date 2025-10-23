Депутат анонсировал повышение размера адресной соцпомощи в 2026 году
Социальная защита
- 23 октября, 2025
- 11:11
Размер адресной социальной помощи в Азербайджане может быть увеличен уже в следующем году.
Как передает Report, об этом сообщил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов в соцсетях.
По словам депутата, с 2026 года в стране планируется установить прожиточный минимум и критерий нуждаемости на уровне 300 манатов.
"Повышение критерия нуждаемости станет основой для роста ежемесячной суммы адресной социальной помощи, а также расширит круг граждан, которые смогут на нее претендовать", - отметил Байрамов.
Он подчеркнул, что изменения ощутят многие семьи. В частности, если семья из пяти человек с ежемесячным доходом 900 манатов сейчас получает 525 манатов помощи, то после повышения критерия нуждаемости сумма увеличится до 600 манатов.
