Число наемных работников в Азербайджане достигло 1,530 млн человек

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Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Число работающих по найму по состоянию на 1 июля 2017 года в Азербайджане составило 1 527,7 тыс. человек, из них 881,1 тыс. человек заняты в государственном, 646,6 тыс. человек - в частном секторе экономики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Из общего числа наемных работников 21,7% заняты в сфере образования, 18,9% - торговли, ремонта транспортных средств, 12,7% - промышленности, 8,6% - здравоохранения и социальных услуг, 7,3% - строительства, 7,1% заняты в сфере государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,7% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,6% - финансов и страховой деятельности, 10,7% - прочих секторах экономики.

За январь-июнь этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом исчислении выросла на 6,9% и составила 522,0 маната. Самая высокая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности.