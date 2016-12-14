Численность населения Азербайджана возросла на 88,2 тыс. человек

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована демографическая обстановка в Азербайджане.

Как сообщили Report из Госкомстата, с начала года численность населения в стране возросла на 88,2 тыс. человек (0,9%) и на 1 ноября составила 9793,8 тыс. человек. Плотность населения на каждый кв. км составила 113 человек.

53,1% населения живут в городах, 46,9% - в селах. 49,8% населения составляют мужчины, а 50,2% - женщины.

На каждые 1 000 мужчин приходится 1 007 женщин.

Районными (городскими) отделами регистрации минюста за январь-октябрь по стране зарегистрировано 133,3 тыс. новорожденных (ежедневно 437 новорожденных). На каждые 1 000 человек данный показатель составил 16,5. Следует отметить, что 53,3% новорожденных - мальчики, а 46,7% - девочки. 2306 новорожденных были близнецами, а 57 – тройняшками.