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    Численность населения Нахчывана увеличилось

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре численность населения Нахчыванской Автономной Республики увеличилось. 

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный статистический комитет Нахчывана. Согласно информации, на 1 ноября численность населения автономной республики увеличилось на 3,3 тысяч человек по сравнению аналогичным периодом прошлого года.  В настоящее время численность населения Нахчывана составляет 455 тысяч 592 человека.  

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