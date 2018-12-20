Численность населения Нахчывана увеличилось

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре численность населения Нахчыванской Автономной Республики увеличилось.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный статистический комитет Нахчывана. Согласно информации, на 1 ноября численность населения автономной республики увеличилось на 3,3 тысяч человек по сравнению аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время численность населения Нахчывана составляет 455 тысяч 592 человека.