Численность населения Азербайджана возросла

Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане.
Как сообщили Report в Госкомстате, на 1 февраля 2020 года численность населения в стране составила 10 073 200 человек.
Это на 0,8% выше соответствующего показателя прошлого года.
Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане.
Как сообщили Report в Госкомстате, на 1 февраля 2020 года численность населения в стране составила 10 073 200 человек.
Это на 0,8% выше соответствующего показателя прошлого года.
Эта новость также доступна на других языках: