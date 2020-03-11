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Численность населения Азербайджана возросла

Численность населения Азербайджана возросла

Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане.

Как сообщили Report в Госкомстате, на 1 февраля 2020 года численность населения в стране составила 10 073 200 человек.

Это на 0,8% выше соответствующего показателя прошлого года.

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