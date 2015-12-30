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    ​Центры "ASAN xidmət" не будут работать в течение пяти дней

    С 5 января ASAN xidmət возобновит деятельность

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Центры "ASAN xidmət" не будут работать в течение пяти дней.

    Как сообщили Report в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира - 31 декабря и Новым годом с завтрашнего дня и по 4 января центры службы "ASAN xidmət" работать не будут.

    Согласно информации, с 5 января "ASAN xidmət" возобновит работу и граждане смогут воспользоваться услугами центра.

    Отметим, что с понедельника по пятницу центры "ASAN xidmət" действуют с 10:00 по 20:00, а в воскресные дни с 10:00 по 17:00 (без перерыва). 

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