Центры ASAN xidmət не будут работать в течение двух дней

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Центры ASAN xidmət не будут работать 12-13 сентября в связи с праздником Гурбан.

Как сообщили Report в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, граждане смогут воспользоваться услугами центра с 14 сентября.

Отметим, что с понедельника по пятницу центры ASAN xidmət действуют с 10:00 по 20:00, а в воскресные дни - с 10:00 по 17:00 (без перерыва).