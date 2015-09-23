​Центры "ASAN xidmət" два дня работать не будут

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В связи в Гурбан байрамы 24-25 сентября центры "ASAN xidmət" Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики работать не будут.

Об этом Report сообщили в отделе информобеспечения агентства.

По информации, граждане могут обратиться в "ASAN xidmət" в субботу и воскресенье (26-27 сентября).

Отметим, что с понедельника по пятницу центры "ASAN xidmət" работают с 10:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00 (без обеденного перерыва).