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    ​Центры "ASAN xidmət" два дня работать не будут

    В остальные дни граждане смогут воспользоваться соответствующими услугами ASAN xidmət

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В связи в Гурбан байрамы 24-25 сентября центры "ASAN xidmət" Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики работать не будут.

    Об этом Report сообщили в отделе информобеспечения агентства.

    По информации, граждане могут обратиться в "ASAN xidmət" в субботу и воскресенье (26-27 сентября).

    Отметим, что с понедельника по пятницу центры "ASAN xidmət" работают с 10:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00 (без обеденного перерыва). 

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