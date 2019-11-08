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Центры ASAN Xidmət и ASAN Kommunal не будут работать 9 ноября

Центры ASAN Xidmət и ASAN Kommunal не будут работать 9 ноября

В Азербайджане 9 ноября по случаю Дня государственного флага центры ASAN Xidmət и ASAN Kommunal не будут работать.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Граждане смогут воспользоваться соответствующими услугами центров с 10 ноября. 

В центрах ASAN Kommunal воскресенье является нерабочим днем, поэтому центры ASAN Kommunal будут работать с 11 ноября.

Отметим, что на данный момент действуют 15 центров ASAN Xidmət. Пять из них расположены в столице, а остальные - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли и Шеки.

Кроме того, в Баку действуют 2 центра ASAN Kommunal, оказывающие населению услуги в коммунальной сфере. 

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