Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать 2 дня

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5 и 6 июня в связи с праздником Рамазан центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Граждане смогут воспользоваться соответствующими услугами центра с 7 июня.

Отметим, что на данный момент действуют 15 центров ASAN xidmət. Пять из них расположены в столице, а остальные - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли и Шеки.

Кроме того, в Баку действуют 2 центра ASAN Kommunal, оказывающие населению услуги в коммунальной сфере.