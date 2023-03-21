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Центр инклюзивного развития и творчества DOST представил концертную программу в Ичеришехер

Центр инклюзивного развития и творчества DOST представил концертную программу в Ичеришехер Центр инклюзивного развития и творчества DOST при министерстве труда и социальной защиты населения присоединился к традиционным праздничным мероприятиям Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".
Социальная защита
21 марта 2023 г. 14:30
Центр инклюзивного развития и творчества DOST представил концертную программу в Ичеришехер

Центр инклюзивного развития и творчества DOST при министерстве труда и социальной защиты населения присоединился к традиционным праздничным мероприятиям Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Как сообщает Report, творческий коллектив центра выступил с концертной программой в открытии дней "Байрам Галасы" на площади Гоша гала.

Концертная программа включала произведения азербайджанских композиторов и народные песни. Также были представлены музыкальные номера и капоэйра-шоу.

Отметим, что Центр инклюзивного развития и творчества DOST, открытие которого состоялось в октябре 2021 года с участием президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой, является первым на Южном Кавказе крупнейшим инклюзивным центром, охватывающим достаточно разнообразные сферы деятельности. В настоящее время в центре 172 бенефициара проходят обучение по 14 направлениям деятельности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi İçərişəhərdə konsert layihəsini təqdim edib

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