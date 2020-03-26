Call-центр - 142 перешел на усиленный режим работы

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В связи с оказанием Министерством труда и социальной защиты населения социальных услуг на дому одиноким гражданам старше 65-ти лет, Call-центр - 142 министерства перешел на усиленный режим работы, повышены функциональные возможности.

Как сообщили Report в министерстве, позвонив в Call-центр - 142, граждане старше 65-ти лет могут зарегистрироваться для оказания им социальных услуг.

Это стало причиной роста числа поступающих в Call-центр звонков. Только за последние 6 часов поступило более 1700 обращений, в том числе поступило 300 обращений, связанных с оказанием социальных услуг.

Отметим, что с помощью Call-центра - 142 также принимаются обращения, связанные со сферами деятельности министерства, в том числе оказанием на дому услуг одиноким гражданам старше 65-ти лет. В перечень социальных услуг лицам данной категории входят оказание помощи по хозяйству, покупка продуктов первой необходимости, лекарств, оплата коммунальных услуг и пр.