В Азербайджане будет создана "горячая линия" для детей, подвергшихся насилию и морально-психологическому давлению.

Как сообщает Report, об этом на встрече с заместителем главы представительства Детского фонда ООН (UNICEF) в Азербайджане Мин Юань и сотрудниками представительства заявил замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

Стороны обсудили возможности усиления совместных мероприятий по предотвращению детского насилия, подчеркнули необходимость принятия безотлагательных мер и создания в этих целях "горячей линии".