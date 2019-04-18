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В Азербайджане будет создана "горячая линия"для детей, подвергшихся насилию

Будет создана "горячая линия"для детей, подвергшихся насилию

В Азербайджане будет создана "горячая линия" для детей, подвергшихся насилию и морально-психологическому давлению. 

Как сообщает Report, об этом на встрече с заместителем главы представительства Детского фонда ООН (UNICEF) в Азербайджане Мин Юань и сотрудниками представительства заявил замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов. 

Стороны обсудили возможности усиления совместных мероприятий по предотвращению детского насилия, подчеркнули необходимость принятия безотлагательных мер и создания в этих целях "горячей линии".

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