​Будет создана единая база данных детей из социально уязвимых групп

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) приступило к работам по созданию единой базы данных детей из социально уязвимых групп. Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства.

В единой базе будут собраны сведения о детях с ограниченными возможностями, проживающих в тяжелых и социально опасных условиях, из семей, где есть освободившиеся из пенитенциарных учреждений, а также малообеспеченных семей и других уязвимых групп. В базе данных также найдут отражение сведения о регионах, где проживают эти дети. Целью создания базы является определение конкретных направлений социальных услуг, оказываемых этим детям в соответствии с их категорией и нуждами. Также база данных поможет в разработке точной карты, отражающей социальные нужды детей в регионах, что даст возможность объективно и целенаправленно осуществлять социальные проекты в различных регионах республики.

Напомним, что на основе социальных проектов, победивших в объявленных МТСЗН конкурсах, в различных регионах республики созданы центры помощи и реабилитации, приюты и т.д., более 1500 детям с ограниченными возможностями или проживающим в тяжелых социальных условиях, а также их семьям оказана социальная помощь.