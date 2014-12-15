В Азербайджане будет применяться новшество при подсчете пенсий по инвалидности

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В будущем в Азербайджане размер выплат пенсий по инвалидности будет производиться в зависимости от степени потери работоспособности лица. Новая система выплат пенсий, которую планируется ввести в Азербайджане, предполагает получение инвалидом пенсии только за потерянную часть здоровья. В настоящее время в связи с этим министерство труда и соцзащиты населения (МТСЗН) проводит подготовительные работы.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов: "Сегодня мы одинаково относимся ко всем категориям инвалидов I, II и III групп. Однако, если в дальнейшем выяснится, что человек потерял лишь 65% трудоспособности в результате полученного увечья, то ему будет компенсироваться именно эта часть пенсии, соответствующая данному проценту. А остальные 35% он должен зарабатывать сам, найдя соответствующую работу. Мы стараемся сформировать именно такую систему", - заявил министр.

С.Муслимов отметил, что в настоящее время 80% лиц, получающих пенсию по инвалидности, это пенсионеры II группы: "Лицам, относящимся к данной группе, полностью выплачивается базовая часть пенсии и страховая часть начисляется по его заработанной сумме. Однако, инвалидам III группы выплачивается 50%. Инвалиды I группы не имеют возможности работать и нынешняя система выплат не позволяет регулировать эту проблему".

Министр добавил, что в целях обеспечения трудовой деятельности инвалидов со стороны государства создаются определенные условия: "На предприятиях, где число работников составляет больше 10 человек, до 3-х процентов рабочих мест должны быть выделены инвалидам".

Вместе с тем, министр не исключил, что во время перехода к данной системе возможны также и применения определенных штрафов: "Мировая практика показывает, что целесообразнее открывать для инвалидов специальные рабочие места. Если незрячий человек не может быть водителем, то учителем он может стать. То есть, ему необходимо найти соответствующую работу, чтобы он мог найти свое место в обществе и продолжить свою деятельность. Естественно, если человек не потерял трудоспособность на 100%".