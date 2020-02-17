Более 70 семей вынужденных переселенцев могут лишиться предоставленных им квартир

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана обратился в суд с иском о лишении более 70 семей вынужденных переселенцев предоставленных квартир.

Как сообщает Report, об этом сказал глава аппарата Госкомитета Эльдар Зейналов.

По его словам, если семья вынужденных переселенцев не живет в предоставленной им квартире, квартира отбирается, и туда переселяют другую семью: "Когда семьям вынужденных переселенцев предоставляются квартиры, с ними заключаются договоры, в которых указывается, что если они не переедут туда в течение 3 месяцев, они лишатся этого жилья. Для этого имеется отдельная процедура. В подобных случаях мы обращаемся в суды, где выносятся соответствующие решения.

В настоящее время в судах рассматривается более 70 дел, связанных с выселением семей вынужденных переселенцев. Освобожденные квартиры будут переданы другим семьям".