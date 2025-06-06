Биласувар остался без пунктов продажи и забоя жертвенных животных в Гурбан-байрам

Биласувар остался без пунктов продажи и забоя жертвенных животных в Гурбан-байрам

В этом году в Азербайджане по 135 адресам организованы услуги по продаже и убою жертвенных животных.

Как сообщает муганского бюро Report, при этом в Билясуварском районе не было развернуто ни одного пункта.

В ответ на запрос Report о причинах этого в Агентстве продовольственной безопасности сообщили, что вопрос организации пунктов убоя и продажи находится в ведении местных органов исполнительной власти.

Однако получить комментарий от исполнительной власти Билясуварского района по данному вопросу не удалось.