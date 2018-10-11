Безработным в Азербайджане раздали крупный и мелкий рогатый скот

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В рамках программы самозанятости населения за 2018 год министерство труда и социальной защиты населения начало раздавать безработным и ищущим работу скотину и материалы.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, на первой стадии предполагается обеспечить скотиной и материалами для строительства небольших животноводческих хозяйств 123 семьи в Джебраильском районе (Билясуварский район, поселок №5), 108 жителей Физулинского района, в целом, 231 человека.

Сегодня группе этих лиц был роздан крупный и мелкий рогатый скот. Остальные будут обеспечены в ближайшее время.