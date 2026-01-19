Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией 20 Января - День всенародной скорби
    Бехбудов: В 2025 году в Азербайджане прошли реабилитацию 132 ребенка из Украины

    Социальная защита
    • 19 января, 2026
    • 12:03
    Бехбудов: В 2025 году в Азербайджане прошли реабилитацию 132 ребенка из Украины

    В 2025 году для социально-психологической реабилитации в Азербайджан из Украины были доставлены четырьмя группами 132 ребенка, пострадавших от российско-украинской войны.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов на пресс-конференции по итогам года.

    По его словам, для детей были организованы групповые терапевтические занятия, сеансы медитации и йоги, психосоциальные тренинги, а также мастер-классы и ознакомление с национальной кухней. Мероприятия проходили в Баку и регионах страны.

    "Проект реализуется уже четвертый год и направлен на социально-психологическую реабилитацию детей, пострадавших от войны в Украине. В рамках программы для них также организованы экскурсии по историческим местам и достопримечательностям нашей страны. С 2022 года по настоящее время реабилитационными услугами в Азербайджане воспользовались 360 украинских детей", - подчеркнул Бехбудов.

    Ötən il Ukraynadan Azərbaycana reabilitasiya üçün 132 uşaq gəlib
    Azerbaijan hosted 132 Ukrainian children for rehabilitation in 2025

