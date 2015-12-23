​Baku Business Factory провел семинар в Университете "Азербайджан"

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Baku Business Factory (BBF) организовал презентацию и семинар в Университете "Азербайджан".

Как сообщает Report, целью семинара на тему "Студенты и бизнес" является повышение интереса студентов к бизнесу, просвещение их в этой сфере и информирование о возможностях, созданных для них в BBF.

В ходе семинара менеджер по проектам BBF Тогрул Самедов поделился со студентами своим опытом построения частного бизнеса.

В конце презентации Т.Самедов ответил на вопросы студентов. Отмечено, что это второй семинар, организованный BBF в университете, и подобные презентации будут проводиться в других университетах.

Отметим, что Baku Business Factory (BBF) - это инкубационный бизнес-центр, учрежденный в апреле 2015 года по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя и владельца группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи. На сегодняшний день в центре продвигаются 17 различных бизнес-проектов, а предоставленными BBF возможностями пользуются три фрилансера.

Baku Business Factory (BBF) расположен на 3-м этаже AF Business House по адресу ул.Низами, 203. Официальный сайт BBF: www.bbf.az.