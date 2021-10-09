Бакинский зоопарк открыт для посетителей

Бакинский зоологический парк, реконструированный по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, открыл свои двери для посетителей.

Бакинский зоологический парк, реконструированный по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, открыл свои двери для посетителей.

Как сообщает Report, первыми посетителями парка стали около 450 детей из домов-интернатов и семей шехидов.

Исполнительный директор парка Назакет Исаева сообщила журналистам, что кассы здесь будут открыты каждый день с 10 утра до 17:30 вечера. По ее словам, сегодня кассы будут открыты с 15:00. Стоимость билетов составит 5 манатов для взрослых и 2 маната для детей. Вход в зоопарк для членов семей шехидов бесплатный, льготные билеты могут приобрести ветераны и их дети, инвалиды Отечественной войны I-II-III групп, учащиеся и студенты. Также бесплатным входом смогут воспользоваться дети до 3 лет.

Исполнительный директор добавила, что при входе в закрытые помещения, акватеррариум и рестораны на территории зоопарка потребуется паспорт COVID-19: "В целом площадь зоопарка увеличилась в два раза и достигла 4,25 гектара. В парке насчитывается 125 видов животных. 62 из них находятся в акватеррариуме. В зоопарке также представлены виды животных, занесенных в "Красную книгу".