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Бакинский зоопарк открыт для посетителей

Бакинский зоопарк открыт для посетителей Бакинский зоологический парк, реконструированный по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, открыл свои двери для посетителей.
Социальная защита
9 октября 2021 г. 13:01
Бакинский зоопарк открыт для посетителей

Бакинский зоологический парк, реконструированный по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, открыл свои двери для посетителей.

Как сообщает Report, первыми посетителями парка стали около 450 детей из домов-интернатов и семей шехидов.

Исполнительный директор парка Назакет Исаева сообщила журналистам, что кассы здесь будут открыты каждый день с 10 утра до 17:30 вечера. По ее словам, сегодня кассы будут открыты с 15:00. Стоимость билетов составит 5 манатов для взрослых и 2 маната для детей. Вход в зоопарк для членов семей шехидов бесплатный, льготные билеты могут приобрести ветераны и их дети, инвалиды Отечественной войны I-II-III групп, учащиеся и студенты. Также бесплатным входом смогут воспользоваться дети до 3 лет.

Исполнительный директор добавила, что при входе в закрытые помещения, акватеррариум и рестораны на территории зоопарка потребуется паспорт COVID-19: "В целом площадь зоопарка увеличилась в два раза и достигла 4,25 гектара. В парке насчитывается 125 видов животных. 62 из них находятся в акватеррариуме. В зоопарке также представлены виды животных, занесенных в "Красную книгу".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Zooloji Parkı ziyarətçilər üçün açılıb

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