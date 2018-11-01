Бакинский фуникулер возобновил работу - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня возобновил работу Бакинский фуникулер, закрытый около года назад на ремонтно-профилактические работы.

Как сообщает Report, во время ремонта на станциях и в вагонах были проведены текущие ремонтные работы, аккумуляторы с истекшим сроком эксплуатации заменены на новые, вагоны и другое оборудование прошли диагностирование и профилактику в соответствии с правилами техники безопасности, фуникулер полностью приведен в готовность для безопасной перевозки пассажиров.

Начальник Бакинского фуникулера Тофик Исмайлов сказал журналистам, что необходимое для устранения технических проблем оборудование было привезено из-за границы: "Сотрудники обеспечены новой спецодеждой. После смены руководства Производственного объединения "Лифтремонт" имеющиеся в работе задержки и другие проблемы были устранены и стартовала работа фуникулера".

Напомним, что Бакинский фуникулер был сдан в пользование 5 мая 1960 года. Протяженность железной дороги Фуникулера составляла 455 метров, имелось два вагона. Фуникулер имел возможность в среднем перевозить 300 пассажиров в час. До сих пор Бакинский фуникулер был дважды капитально отремонтирован в 2001 и 2007 годах.

По поручению президента страны Ильхама Алиева в 2012 году Бакинский фуникулер был капитально отремонтирован, приобретены новые вагоны и 23 мая 2012 года состоялось открытие.

Фото/видео: Эльчин Мурад