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    Бакинский фуникулер возобновил работу - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    © Report/ Elchin Murad

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    *** 09:42

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня возобновил работу Бакинский фуникулер, закрытый около года назад на ремонтно-профилактические работы.

    Как сообщает Report, во время ремонта на станциях и в вагонах были проведены текущие ремонтные работы, аккумуляторы с истекшим сроком эксплуатации заменены на новые, вагоны и другое оборудование прошли диагностирование и профилактику в соответствии с правилами техники безопасности, фуникулер полностью приведен в готовность для безопасной перевозки пассажиров.

    Начальник Бакинского фуникулера Тофик Исмайлов сказал журналистам, что необходимое для устранения технических проблем оборудование было привезено из-за границы: "Сотрудники обеспечены новой спецодеждой. После смены руководства Производственного объединения "Лифтремонт" имеющиеся в работе задержки и другие проблемы были устранены и стартовала работа фуникулера".

    Напомним, что Бакинский фуникулер был сдан в пользование 5 мая 1960 года. Протяженность железной дороги Фуникулера составляла 455 метров, имелось два вагона. Фуникулер имел возможность в среднем перевозить 300 пассажиров в час. До сих пор Бакинский фуникулер был дважды капитально отремонтирован в 2001 и 2007 годах.

    По поручению президента страны Ильхама Алиева в 2012 году Бакинский фуникулер был капитально отремонтирован, приобретены новые вагоны и 23 мая 2012 года состоялось открытие.

    Фото/видео: Эльчин Мурад

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