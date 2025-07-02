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Бахар Мурадова: Азербайджан готов делиться опытом в сфере расширения экономических прав женщин

Бахар Мурадова: Азербайджан готов делиться опытом в сфере расширения экономических прав женщин Бахар Мурадова: Азербайджан готов делиться опытом в сфере расширения экономических прав женщин
Социальная защита
2 июля 2025 г. 09:41
Бахар Мурадова: Азербайджан готов делиться опытом в сфере расширения экономических прав женщин

Азербайджан постоянно выступает с важными инициативами в сфере обеспечения экономической независимости женщин и готов делиться своим опытом в этом вопросе.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на Форуме женщин Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который впервые проводится в Лачыне.

По ее словам, расширение экономических возможностей женщин и обеспечение их социального благополучия являются показателями общего уровня развития общества:

“Мы верим, что без экономической независимости женщины невозможно говорить о ее социальном и политическом усилении. Поэтому Азербайджан постоянно выступает с важными инициативами в этой области и готов делиться своим опытом”.

Мурадова отметила, что в Азербайджане широко применяются льготные финансовые инструменты для развития женского предпринимательства, реализуются программы повышения квалификации, кооперативные модели, способствующие укреплению сотрудничества женщин в сельской местности:

“В то же время наша страна достигла серьезных результатов в обеспечении доступа женщин к образованию и повышении их активности в науке, технологиях и инновациях. Наши молодые женщины-ученые, предприниматели, учителя и инженеры становятся локомотивом общества. Социально-экономические проекты, реализуемые при непосредственном участии женщин на освобождённых от оккупации территориях, включая Лачын, являются практическим результатом этой политики”.

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Версия на английском языке Bahar Muradova: Azerbaijan ready to share experience in expanding women's economic rights
Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova: Qadının iqtisadi müstəqilliyi olmadan sosial və ictimai müstəqilliyi mümkün deyil

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