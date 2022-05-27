Азербайджанский активист доставляет помощь украинцам, живущим под обстрелами

Азербайджанский активист Шамхал Гулиев, проживающий в Украине, начал новую гуманитарную кампанию.

Проживающий в Украине азербайджанский активист Шамхал Гулиев начал новую гуманитарную кампанию.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, на этот раз он начал доставлять гуманитарную помощь в села на северо-востоке и востоке страны, на границе с Беларусью и Россией, которые находятся под постоянным обстрелом, и многие гуманитарные фонды испытывают трудности с доступом к ним.

Наш соотечественник доставляет гуманитарные грузы, в основном продукты питания, детские вещи и медицинское оборудование, из Черниговской области.