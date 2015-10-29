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    Госструктура Азербайджана ищет сотрудников

    Государственный фонд социальной защиты объявил конкурс на новые вакантные места

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Государственный фонд социальной защиты представил в комиссию по вопросам госслужбы при президенте список вакантных должностей в Баку, Сумгайыте и в Абшеронском районе. 

    Об этом Report сообщили в секторе по связям с общественностью фонда. 

    Согласно информации, комиссия объявила новый конкурс на вакантные места. 

    В настоящее время продолжается прием заявлений в рамках очередного конкурса для заполнения 278 вакантных должностей госслужбы. 

    Отметим, что за прошедший период 81 человек, успешно прошедший тестирование и собеседования в рамках конкурсов на вакантные места, назначен на соответствующие должности в Государственном фонде социальной защиты. 

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