​Азербайджан занимает 78 место в рейтинге ООН Индекс человеческого развития

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В рейтинге "Индекс человеческого развития" в 2015 году Азербайджан среди 188 стран занимает 78 место.

Как передает Report, об этом говориться в докладе ООН Human Development Reports 2015.

Индекс Азербайджана составляет 0,751 балла, что соответствует высокому уровню развития.

Индекс человеческого развития рассчитывается на ежегодной основе с целью сравнения уровня жизни, грамотности, образованности и продолжительности жизни как основных критериев человеческого потенциала.

При подсчете индекса учитываются три вида показателей: ожидаемая продолжительность жизни; уровень грамотности населения страны (среднее количество лет, потраченных на обучение) и ожидаемая продолжительность обучения; уровень жизни, оцененный через валовой национальный доход (ВНД) на душу населения по паритету покупательной способности в долларах США.

В рейтинге первое место занимает Норвегия (0,944), второе место — Австралия (0,935) и третье место — Швейцария (0,93). Три последних места в рейтинге нынешнего года занимают Эритрея с индексом 0,391 (186 место), ЦАР с индексом 0,35 (187 место) и Нигер с индексом 0,348 (188 место).

Среди соседних стран самое высокое место занимает Россия — 50 место, Иран - 68 место, Турция — 72 место, Грузия 76, Армения — 85 место.